Trentadue organi donati in quattro mesi | la solidarietà che ridà vita ai pazienti in attesa

Tra gennaio e aprile 2026, presso un ospedale di Cesena, sono state realizzate 32 donazioni di organi da 11 donatori diversi. Questi interventi hanno permesso di ridare la vita a numerosi pazienti in lista di attesa. La quantità di organi donati in questo periodo rappresenta un dato significativo per il reparto di trapianti dell’ospedale. La collaborazione tra i donatori e il personale medico ha consentito di portare avanti queste operazioni.

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Da gennaio ad aprile 2026 all’ospedale Bufalini di Cesena sono state effettuate 32 donazioni di organi, da 11 donatori. Gli interventi hanno regalato la speranza, poi concretizzata, a 11 persone in attesa di trapianto di fegato, una in attesa di trapianto di pancreas, mentre quattro persone hanno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torna la solidarietà dei Lampeggianti blu: donati dolci ai piccoli pazienti della pediatriaLe visite del Moto club Lampeggianti blu al reparto di Pediatria e neonatologia dell’ospedale di Piacenza sono ormai diventate una tradizione molto... Argomenti più discussi: Trentadue organi donati in quattro mesi: la solidarietà che ridà vita ai pazienti in attesa; Aido, donati 32 organi al Bufalini di Cesena; Uffici comunali da innovare in arrivo trentadue giovani per sei mesi.