Trekking con degustazione a Pizzo Carbonara la seconda vetta più alta di Sicilia

Da palermotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un percorso di trekking guidato si svolgerà nel cuore del Parco delle Madonie, portando i partecipanti verso Pizzo Carbonara, la seconda vetta più alta dell’isola. L’escursione attraverserà faggete e pascoli d’altura, offrendo viste panoramiche sui paesaggi circostanti. Al termine della camminata, sarà possibile degustare prodotti tipici locali, immergendosi nei sapori autentici di questa zona montuosa.

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Un’esperienza immersiva tra natura, panorami mozzafiato e sapori autentici delle Madonie. Ti aspettiamo per un trekking guidato verso Pizzo Carbonara, la seconda vetta più alta della Sicilia, tra faggete, pascoli d’altura e scenari unici nel cuore del Parco delle Madonie.Durante il percorso, con.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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