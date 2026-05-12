Trekking con degustazione a Pizzo Carbonara la seconda vetta più alta di Sicilia
Un percorso di trekking guidato si svolgerà nel cuore del Parco delle Madonie, portando i partecipanti verso Pizzo Carbonara, la seconda vetta più alta dell’isola. L’escursione attraverserà faggete e pascoli d’altura, offrendo viste panoramiche sui paesaggi circostanti. Al termine della camminata, sarà possibile degustare prodotti tipici locali, immergendosi nei sapori autentici di questa zona montuosa.
Un’esperienza immersiva tra natura, panorami mozzafiato e sapori autentici delle Madonie. Ti aspettiamo per un trekking guidato verso Pizzo Carbonara, la seconda vetta più alta della Sicilia, tra faggete, pascoli d’altura e scenari unici nel cuore del Parco delle Madonie.Durante il percorso, con.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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