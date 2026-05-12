Tra futuro e giovani generazioni torna il Carpi Foto Fest che compie 10 anni
Dal 15 al 31 maggio, a Carpi si svolge la decima edizione del Carpi Foto Fest, una manifestazione che ogni anno raccoglie appassionati di fotografia e giovani artisti. La mostra si concentra sul rapporto tra il presente e il futuro, esplorando i mondi possibili delle nuove generazioni attraverso una serie di esposizioni e eventi dedicati. Questa edizione celebra i dieci anni della manifestazione, confermando il suo ruolo nel panorama culturale locale.
Dieci candeline: tante sono quelle che, dal 15 al 31 maggio, a Carpi, dovrà soffiare Carpi Foto Fest, che per l’edizione di quest’anno, il cui tema è la connessione tra presente e futuro in mondi possibili delle nuove generazioni.Sono circa 600 le immagini che saranno esposte, frutto dei 7.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Sta per tornare Carpi Foto Fest, dove i giovani raccontano il futuro attraverso la fotografia. ?????????? ?????? – ????? ????????? è in arrivo. ? ????????????? 16 maggio 2026 Ore 15:30 Sala dei Cervi, Palazzo dei Pio, Carpi (MO) facebook
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