Tottenham v Leeds | commenti aggiornamenti obiettivi e statistiche per la grande partita della Premier League
Stasera si gioca una partita di Premier League tra Tottenham e Leeds. Il Tottenham ha l’occasione di avvicinarsi alla salvezza, mentre il Leeds cerca punti importanti in questa fase della stagione. Sono attese aggiornamenti sugli obiettivi e statistiche di entrambe le squadre, mentre sui social si commenta molto sulla partita, senza polemiche o discussioni. La sfida è considerata un momento chiave per entrambe le formazioni.
2026-05-11 20:30:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Tottenham ha la possibilità di fare un passo da gigante verso la sicurezza della Premier League stasera quando ospiterà il Leeds. La sconfitta del West Ham contro l’Arsenal ieri pomeriggio significa che una vittoria per la squadra di Roberto De Zerbi porterà la squadra a quattro punti di vantaggio sugli Hammers a sole due partite dalla fine. Gli Spurs hanno vinto le ultime due partite e sfrutteranno le loro possibilità di sconfiggere una squadra del Leeds che si è assicurata un posto nella massima serie. Detto questo, il Leeds è in buona forma non perdendo in campionato dall’inizio di marzo, quando il Sunderland vinse 1-0 a Elland Road.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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