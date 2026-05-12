Tempo instabile sull’Italia tra temporali e freddo le previsioni meteo

Il tempo sull’Italia si presenta instabile, con temporali e temperature più basse, a causa dello spostamento dell’Anticiclone delle Azzorre che si allontana dalla penisola. Le previsioni indicano un aumento delle condizioni di maltempo nelle prossime ore, con piogge e temporali che interesseranno diverse regioni. La situazione meteorologica continuerà a essere variabile nei prossimi giorni, con un possibile ritorno di condizioni più stabili solo in un secondo momento.

(Adnkronos) – L'Anticiclone delle Azzorre si allontana dall'Italia, almeno per ora, e la Penisola torna preda del tempo instabile. Almeno fino al weekend, quindi, l'alta pressione rimarrà confinata in pieno Oceano Atlantico, con il risultato che il Paese nelle prossime ore resterà in balìa di piogge, temporali ma anche un brusco calo delle temperature. Sono. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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METEO: ASSALTO FREDDO ED INSTABILE SULL'ITALIA! SETTIMANA RICCA DI FORTI TEMPORALI E CROLLO TERMICO!

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Buongiorno amisci oggi tempo instabile in quasi tutta Italia ma con miglioramento previsti in giornata ..ma qualcuno quando deciderà mi migliorare..o perlomeno di diventare il più simile ad una persona decente? Dubbio amletico. Intanto un buon caffè per tutti x.com

Per la prima volta in Italia è stato riconosciuto un bambino figlio di tre genitori: i due padri che lo crescono da quando è nato e la madre che lo ha messo al mondo reddit

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