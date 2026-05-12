Tempesta d’amore anticipazioni al 22 maggio | Christoph bacia Sophia

Da 2anews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tempesta d’amore, anticipazioni dal 18 al 22 maggio. Sophia rischia di scoprire Alexandra mentre quest’ultima cerca prove su di lei. Alexandra si insospettisce quando viene a sapere dell’investimento pianificato da Sophia nell’attività di Larissa. Saalfeld e Schwarzbach decidono di ostacolare gli affari della loro nemica ad ogni costo. Maxi e Miro provano distrarre la loro amica Lale in occasione del compleanno di Theo, continuano le anticipazioni di Tempesta d’amore. Erik scopre che Fanny è a conoscenza della relazione di Vincent con Katja e prende le difese dell’amico, riuscendo a placare la rabbia della giardiniera. Sophia rischia di scoprire Alexandra mentre quest’ultima cerca prove su di lei.🔗 Leggi su 2anews.it

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