Talenti in fuga | la nuova sfida tra stipendi e servizi in Friuli

In Friuli, molte aziende si trovano a dover affrontare la fuga di giovani laureati, spinti dalla ricerca di stipendi più elevati e di servizi migliori. La sfida consiste nel riuscire a offrire più di un semplice compenso economico, proponendo condizioni di lavoro e servizi personali che possano attrarre e trattenere i talenti. La competizione si gioca quindi anche su aspetti come formazione, flessibilità e supporto alla famiglia.

? Punti chiave Cosa devono offrire le aziende oltre lo stipendio per trattenere i laureati?. Come possono i servizi personali competere con le offerte dei grandi centri?. Chi sono le quattro dirigenti che stanno guidando il cambiamento in Friuli?. Perché il dialogo tra università e imprese è decisivo per il territorio?.? In Breve Partecipazione di Università, Federmanager, Associazione imprenditrici e Fondazione Friuli all'incontro.. Quattro dirigenti e imprenditrici locali hanno illustrato le sfide della leadership femminile.. Studio dell'Ateneo Friulano analizza le dinamiche specifiche del mercato dei laureati.. Necessità di integrare servizi personali e professionali per competere con i grandi centri.🔗 Leggi su Ameve.eu

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