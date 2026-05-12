Supplenze 2026 | ultime settimane di scuola ecco gli interpelli aperti e la scadenza per la domanda

Durante le ultime settimane di scuola, sono aperti gli interpelli per le supplenze del 202526. La procedura segue quanto stabilito dall'OM n. 882024 e si attiverà una volta che le graduatorie saranno esaurite, cioè quando non ci saranno più aspiranti disponibili ad accettare gli incarichi. La scadenza per presentare le domande e le date precise degli interpelli non sono ancora state comunicate.

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Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Supplenze 2026, gli interpelli aperti per la seconda parte dell’anno scolasticoSupplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. Argomenti più discussi: Diventare Insegnanti, tutto su GPS 2026, elenchi regionali e supplenze. Più il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamente alla newsletter; Supplenze docenti scuola 2026-27, domande dal 16 luglio: cosa sapere; Supplenze 2026/2027: guida alle scadenze e alle date chiave; Domande online per le supplenze. Supplenze a scuola, via alle domande online 2026/2027: come presentarleApertura delle graduatorie per migliaia di cattedre a tempo determinato: scadenze, requisiti e regole per le convocazioni. Ecco quali ... quifinanza.it