Sono minorenne e voglio una patente falsa Ecco come siamo entrati in una rete di Telegram che vende documenti illegali
Un giovane ha ammesso di essere minorenne e di voler ottenere una patente falsa, portando all’indagine su una rete di Telegram che vende documenti falsi. Attraverso il canale online, gli utenti vengono informati che lo stock di documenti illegali è disponibile e incoraggiati ad agire immediatamente, sottolineando come la ricchezza derivi dall’azione piuttosto che dall’attesa. La scoperta ha portato a approfondimenti sulle modalità di vendita e distribuzione di tali documenti.
“Il momento che aspettavate è arrivato. Lo stock è ufficialmente disponibile nel canale. La ricchezza è di chi agisce, non di chi aspetta”. Per acquistare un documento falso sui social basta solo cercare l’annuncio giusto - come questo in sovrimpressione - e in meno di 48 ore la patente di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Quindi voglio pubblicare un gioco. Ma sono un minorenne reddit
Al di là di cosa ciascuno pensa sulla grazia alla signora Minetti (e lo ripeto, non è una questione che si può discutere su questa pagina perché voglio rispettare il perimetro di contenuto e competenza che mi sono data) non è normale e non normalizziamo che facebook
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