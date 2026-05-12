Sono minorenne e voglio una patente falsa Ecco come siamo entrati in una rete di Telegram che vende documenti illegali

Un giovane ha ammesso di essere minorenne e di voler ottenere una patente falsa, portando all’indagine su una rete di Telegram che vende documenti falsi. Attraverso il canale online, gli utenti vengono informati che lo stock di documenti illegali è disponibile e incoraggiati ad agire immediatamente, sottolineando come la ricchezza derivi dall’azione piuttosto che dall’attesa. La scoperta ha portato a approfondimenti sulle modalità di vendita e distribuzione di tali documenti.

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“Il momento che aspettavate è arrivato. Lo stock è ufficialmente disponibile nel canale. La ricchezza è di chi agisce, non di chi aspetta”. Per acquistare un documento falso sui social basta solo cercare l’annuncio giusto - come questo in sovrimpressione - e in meno di 48 ore la patente di.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Per truffare al test della patente ci va guidando con una patente falsa: denunciatoTentavano di superare l’esame teorico per la patente con l’aiuto di dispositivi elettronici nascosti sotto i vestiti. Argomenti più discussi: Chatbot e minori, al via una nuova proposta di legge; Rapinò un minorenne con un taser per trenta euro, 19enne condannato a 3 anni e 4 mesi; Intervista a Diala Kante: Ho subito un abuso di potere a Milano davanti ai figli minorenni; Voglio solo essere felice così come sono: brutale aggressione a un 16enne a Gerena (Spagna) per aver indossato un vestito ritenuto indegno. Quindi voglio pubblicare un gioco. Ma sono un minorenne reddit #sofia18 - Results on X | Live Posts & Updates x.com