Serie B2 il team dell' Ippodromo si arrende al Sinalunga | ko onorevole per le cesenati

Nel campionato di serie B2 femminile, il Tennis Club Ippodromo Cesena ha subito una sconfitta per 4-0 nella partita casalinga contro il Sinalunga. La sfida si è svolta alla terza giornata del torneo, con le romagnole che hanno combattuto con determinazione, seppur senza riuscire a ottenere punti. La squadra ha mostrato impegno, ma il risultato finale ha premiato le avversarie.

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Il Tennis Club Ippodromo Cesena sconfitto 4-0 all’esordio casalingo, in una partita giocata comunque con il cuore da parte delle romagnole, nella terza giornata del campionato di serie B2 femminile. Le giovanissime giocatrici cesenati sono state battute dal Tennis Club Sinalunga, una delle.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Volley Femminile B2. Soliera trema ma non si arrende. Ora la Blue Team nell’ultima sfidahydroplants soliera 3 ferraro volley roma 2 (25/21 18/25 24/26 25/15 15/12) HYDROPLANTS SOLIERA 150: Eze 15, Bonora 10, Natali 6, Semprini 21, Bellei... Temi più discussi: Serie B2, il team dell'Ippodromo si arrende al Sinalunga: ko onorevole per le cesenati; Tennis, torna la serie B2: le squadre del Ct Palermo impegnate in trasferta; Terminata la regular season di Serie B; Tennis Serie B, ecco gli impegni delle squadre sarde. Siamo molto orgogliosi per la conquista della Coppa Italia di Serie B2 femminile da parte del Blu Team di Pavia di Udine. Un grandissimo risultato per il movimento del #volley della #RegioneFvg. Così ieri a #Trieste il governatore @M_Fedriga tinyurl.com/ x.com Sviluppare una nuova scala nella tesi di Master? reddit Volley serie B2 femminile. Cimas e Team 80 Gabicce, c’è il fattore campoIn serie B2 femminile la Cimas oggi affronta alle 18 in casa la Fail Group Marsciano: Siamo a pari punti – dice il dirigente Loris Violini – a quota 18 punti. Vengono da due ottime prestazioni nelle ... ilrestodelcarlino.it Volley: Fedriga, orgogliosi per trionfo Blu Team in Coppa Italia B2Trieste, 28 apr - Siamo particolarmente orgogliosi per la conquista della Coppa Italia di Serie B2 femminile da parte del Blu Team di Pavia di Udine. Un grandissimo risultato per il movimento ... ilgazzettino.it