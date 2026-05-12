Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel Playoff Preliminare Palinsesto Telecronisti Prime OneFootball

I playoff della Serie B 202526 sono iniziati con il turno preliminare, trasmesso in diretta su Prime Video e OneFootball. Le partite tra Modena e Juve Stabia e tra Catanzaro e Avellino si disputano in questa fase, con orari e telecronisti dedicati. La programmazione include anche il palinsesto completo delle partite e gli annunci dei commentatori incaricati di seguire gli incontri.

Playoff Serie B al via con il turno preliminare: orari, partite e telecronisti di Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino in diretta su Prime Video e OneFootball. La Serie BKT accende i riflettori sulla post-season, il momento più intenso e imprevedibile dell’anno, dove novanta minuti possono cambiare il destino di un’intera stagione. Questa sera prendono il via i playoff con il turno preliminare in gara unica: ad aprire il programma sarà la sfida del Braglia tra Modena e Juve Stabia, con calcio d’inizio alle 18,45, mentre alle 21 toccherà a Catanzaro e Avellino affrontarsi al “Ceravolo”. Due match che promettono spettacolo, intensità e grande equilibrio.🔗 Leggi su Digital-news.it

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