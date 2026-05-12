San Gemini le opere ' En plein air’ di Guerrino Piersanti | Una mostra diffusa che abbraccia l' intera comunità

A San Gemini è stata allestita una mostra all'aperto dedicata alle opere di Guerrino Piersanti, intitolata ‘En plein air’. L'esposizione coinvolge diverse attività del centro storico, tra cui botteghe e bar, e resterà visitabile fino alla fine di maggio. La manifestazione si svolge nel borgo, trasformando spazi pubblici e commerciali in un’area espositiva diffusa.

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Una galleria a cielo aperto per ammirare da vicino le opere di Guerrino Piersanti. Il borgo di San Gemini ospita una iniziativa ‘En plein air’ che coinvolgerà – fino alla fine del mese di maggio – botteghe, bar, attività più in generale che risiedono nel centro storico. Coinvolti anche gli spazi.🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Pasqua con chi vuoi, magari en plein air Si parla di: San Gemini, le opere En plein air’ di Guerrino Piersanti: Una mostra diffusa che abbraccia l'intera comunità. Ricerca Google Promozione(TG:e10838).ton - Results on X | Live Posts & Updates x.com Milano, svolta per la mobilità attiva e sostenibile: presentato il piano Möves reddit San Gemini riscopre Piero Gauli con le opere della Collezione Tacconi-OttelioTerni - Il Grand Hotel San Gemini, Palazzo Santacroce, in Piazza Duomo a San Gemini ospita la mostra intitolata La mia Umbria che raccoglie le opere di Piero Gauli della Collezione Tacconi-Ottelio. ilmessaggero.it San Gemini, approvato il piano per le opere pubbliche. Si sfiorano i dieci milioni di euroSAN GEMINI Quasi dieci milioni di euro per le opere pubbliche. In primo piano scuola, cimitero, ex convento e sicurezza idrogeologica. Approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025. Ad ... ilmessaggero.it