Romanov e Anzhela hanno dichiarato di trovare interessante ascoltare le analisi di Dario Nardella sulla geopolitica, anche se riconoscono di non essere esperti in materia. La loro scelta di seguire le discussioni di Nardella deriva dalla curiosità verso i temi complessi trattati, piuttosto che da una conoscenza approfondita degli argomenti stessi. Questa preferenza si riflette nel modo in cui si avvicinano alle conversazioni su questioni internazionali.

Lo confessiamo. È proprio perché non capiamo niente di geopolitica che ci piace ascoltare Dario Nardella quando ne parla. È l'unico con il quale ci sentiamo alla pari. Ieri, ad esempio. Il simpatico europarlamentare del Partito democratico - in fatto di banalità un'autorità assoluta - in un'intervista all' Huffington Post ha lanciato una proposta coraggiosa: "La Ue deve aprire un confronto diretto con Mosca per non lasciare a Trump tutta la leadership del negoziato. Lui ha Kushner e Witkoff, noi affidiamoci a Merkel e Prodi". Cioè: Nardella - uno che nella primavera del 2024 declamava un sostegno totale all'Ucraina e in autunno al Parlamento europeo votò contro l'invio delle armi a Kiev - vuole mandare a trattare con Putin una che ha già rovinato l'Europa e un altro che ha rovinato l'Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Romanov e Anzhela

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terra Arrasada - O Inverno que Congelou os Nazistas