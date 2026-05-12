Riapre via Montereale tra il suono delle campane | la collina ritrova il suo collegamento

Dopo diversi mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, via Montereale è stata riaperta al traffico. La conclusione dei lavori è stata celebrata con un momento simbolico, durante il quale sono state suonate le nuove campane della chiesetta della zona. La riapertura permette di ripristinare il collegamento sulla collina, che era stato interrotto durante i lavori di sistemazione.

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Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, la via Montereale torna percorribile. “Una giornata particolarmente significativa per la comunità locale, che oggi ha celebrato simbolicamente la conclusione del cantiere con il suono delle nuove campane della chiesetta della zona, volute da.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Pasqua con il suono delle campane. Festa a Sant’Andrea di Compito Argomenti più discussi: Riapre via Montereale tra il suono delle campane: la collina ritrova il suo collegamento; Via Montereale riapre dopo l’alluvione (FOTO); Riapertura di via Montereale, Zuccali (FdI): È il risultato dei finanziamenti nazionali, meno annunci e più fatti; festival Crossroads: annullamento concerto del 15 maggio + sostituzione. Via Montereale riaperta dopo l’alluvione, suonano le campaneDopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, via Montereale, nelle colline di Cesena, torna percorribile. corrierecesenate.it