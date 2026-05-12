Riapre via Montereale tra il suono delle campane | la collina ritrova il suo collegamento
Dopo diversi mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, via Montereale è stata riaperta al traffico. La conclusione dei lavori è stata celebrata con un momento simbolico, durante il quale sono state suonate le nuove campane della chiesetta della zona. La riapertura permette di ripristinare il collegamento sulla collina, che era stato interrotto durante i lavori di sistemazione.
Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, la via Montereale torna percorribile. “Una giornata particolarmente significativa per la comunità locale, che oggi ha celebrato simbolicamente la conclusione del cantiere con il suono delle nuove campane della chiesetta della zona, volute da.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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Via Montereale riaperta dopo l’alluvione, suonano le campaneDopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, via Montereale, nelle colline di Cesena, torna percorribile. corrierecesenate.it