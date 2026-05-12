Rapinato e scaraventato al suolo a pochi passi dalla stazione | due arresti

Due uomini di 36 e 37 anni sono stati fermati ieri pomeriggio dalla polizia con l’accusa di aver rapinato e scaraventato al suolo una persona a pochi passi dalla stazione. Durante i controlli, sono stati anche denunciati per ricettazione. L’intervento delle forze dell’ordine si è svolto nei pressi di un’area frequentata da pendolari e cittadini, dove si sono verificati i fatti.

Ieri pomeriggio la polizia ha arrestato due soggetti di 36 e 37 anni per rapina impropria; gli stessi sono stati denunciati per ricettazione. Gli agenti, in piazza Garibaldi, hanno notato due uomini che, dopo essersi avvicinati ad alcuni soggetti, hanno sfilato una banconota dalla tasca di uno di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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