Quelli che hanno iniziato la storia delle discoteche | i dj Lello D’Alessandro e Toni Catnaz
L’origine delle discoteche viene spesso attribuita a figure come i dj Lello D’Alessandro e Toni Catnaz, considerati pionieri in questo settore. La loro attività ha segnato i primi passi di un fenomeno che negli anni è cresciuto fino a diventare un elemento centrale della vita notturna. La storia di queste location si intreccia con le prime selezioni musicali e le serate che hanno definito il panorama delle discoteche italiane.
Qui nella foto in una delle radio dell’ epoca,dallo foto di copertina vediamo “Toni Cainazzo ” Catnaz ”,stranamente oggi ancora in voga tra i giovani,con i suoi messaggi e amore per la musica,in attività con il nome d’arte di Toni Nardi – mentre alla sua sinistra Lello D’Alessandro.A proposito voglio ricordare anche “Fabio Monaldi” all’anagrafe Antonio Tasso,molto bravo. Erano gli anni delle prime discoteche appena nate in città.anni pieni di sogni di respiro di vita spensierata – di estati magiche sotto il profilo di lune accese sotto gli ombrelloni. Quando ci lasciavano vivere,con la dignità – oggi scomparsa nel nulla. Ora tutto complicato,il nostro un paese fermo,statico,immobile – uguale a quello che rappresenta lo Stato nell’ intera Penisola.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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