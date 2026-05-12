Quelli che hanno iniziato la storia delle discoteche | i dj Lello D’Alessandro e Toni Catnaz

L’origine delle discoteche viene spesso attribuita a figure come i dj Lello D’Alessandro e Toni Catnaz, considerati pionieri in questo settore. La loro attività ha segnato i primi passi di un fenomeno che negli anni è cresciuto fino a diventare un elemento centrale della vita notturna. La storia di queste location si intreccia con le prime selezioni musicali e le serate che hanno definito il panorama delle discoteche italiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui