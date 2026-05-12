Durante una puntata di La volta buona, Pupo ha parlato dei 200 milioni di lire che gli aveva prestato un amico molto vicino. Ha spiegato che si trattava di un gesto di grande amicizia, quasi da fratelli. La conversazione ha ripercorso quel momento, evidenziando il valore di quell’aiuto tra amici. Non sono state fatte ulteriori considerazioni o deduzioni sui motivi o le conseguenze di quella somma.

Pupo (al secolo Enzo Ghinazzi) è tornato a ricordare un evento della sua vita ovvero quando, rimasto a corto di soldi, trovò l’aiuto di Gianni Morandi, che lo sostenne prestandogli 200 milioni di lire. Il cantante e showman ha rievocato l’evento in collegamento con la trasmissione Rai La volta buona, condotta da Caterina Balivo. Pupo e il prestito di Gianni Morandi “Ma questo prestito che ti fece Gianni Morandi? E tu glieli hai pure restituiti!”, ha esclamato Balivo prendendo il discorso. “È assurdo – ha commentato Pupo – perché in genere la gente prende i soldi e non te li ridà mai indietro”. Nella foto: Pupo (Enzo Ghinazzi). “E invece tu glieli hai ridati.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pupo torna sui soldi prestati da Gianni Morandi, "200 milioni di lire, gesto di grande amicizia, un fratello"

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