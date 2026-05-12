Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi si aggira intorno a 0,436 euro per metro cubo standard (Smc), equivalenti a circa 45,98 euro per megawattora (MWh). La quotazione è riferita al PSV e si riferisce alla data del 12 maggio 2026. Questa cifra rappresenta il valore corrente del gas nel mercato all’ingrosso, senza considerare variazioni o tendenze di breve termine.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 12 Maggio 2026, si attesta a circa 0,436 euroSmc (pari a 45,98 euroMWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale, influenzando direttamente le tariffe applicate ai consumatori finali e alle imprese. Analizzando l’andamento delle ultime settimane, il PSV mostra una fase di relativa stabilità, con una leggera tendenza al rialzo rispetto ai minimi di fine aprile. Dopo aver toccato valori inferiori a 40 euroMWh (circa 0,38 euroSmc) nella seconda metà di aprile, il prezzo ha registrato una progressiva risalita, stabilizzandosi sopra i 44 euroMWh (0,417 euroSmc) nei primi giorni di maggio.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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