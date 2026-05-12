Pomeriggio 5 ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5, condotto da Myrta Merlino, che ha preso il posto di Barbara d’Urso. La replica dell’episodio sarà disponibile successivamente, con modalità di visione da definire. La trasmissione si concentra su temi di attualità e cronaca, coinvolgendo spesso ospiti e interventi telefonici.

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 12 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 12 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. A seguire tutte le soluzioni disponibili. Come rivedere Pomeriggio 5 in TV.🔗 Leggi su Tutto.tv

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