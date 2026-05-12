Palmiero non nasconde l' amarezza | Il sogno volevamo alimentarlo ancora

L’Avellino ha concluso la propria partecipazione ai playoff di Serie B con una sconfitta per 3-0 sul campo del Catanzaro. La squadra aveva raggiunto l’ottavo posto in campionato, assicurandosi così una qualificazione alla fase successiva della stagione. Palmiero ha espresso delusione per l’esito della partita, affermando di aver voluto mantenere vivo il sogno di proseguire nel torneo.

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L’Avellino esce dai playoff di Serie B dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del Catanzaro, ma porta con sé il peso di una stagione risalita fino all’ottavo posto e alla qualificazione alla post season.Nel post-gara del “Ceravolo”, Luca Palmiero ha analizzato la partita e il percorso dei.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Palmiero: “E’ un pareggio importante, ma volevamo i tre punti”Dopo il pareggio senza reti contro la Juve Stabia, Luca Palmiero ha analizzato il momento in casa Avellino, sottolineando l’importanza di muovere la... Napoli, Politano torna sulla sconfitta con l'Atalanta: “C'è ancora amarezza”Napoli, 25 febbraio 2026 – La sconfitta in casa dell'Atalanta non solo ha inflitto un colpo probabilmente definitivo alle ambizioni scudetto del... Temi più discussi: Palmiero non nasconde l'amarezza: Il sogno volevamo alimentarlo ancora; Palmiero: Resta il rammarico per non aver concretizzato; Palmiero | Resta il rammarico per non aver concretizzato. Altre 24 ore per dimettersi all’assessore Palmiero. Ma lui resiste e si trincera dietro al silenzioAltre 24 ore di tempo sono state concesse ieri al maresciallo dei carabinieri Salvatore Palmiero per presentare le dimissioni dal ruolo di assessore alla sicurezza di Potenza Picena, dopo la condanna ... ilrestodelcarlino.it Nomina di Palmiero inopportuna: il sindaco faccia mea culpaIl sindaco Tartabini, anziché assumersi la responsabilità delle proprie scelte e scusarsi con la cittadinanza, attacca a testa bassa l’opposizione. Ma alla luce dei procedimenti in capo a Palmiero, ... ilrestodelcarlino.it