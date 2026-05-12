Paese senza forni il profumo di pane torna con Xhoana e Adriatik
A Gambettola, cittadina di circa 11.000 abitanti, non sono più attivi forni da diversi mesi. L’ultimo a chiudere è stato il forno Pasolini, che ha cessato l’attività a dicembre dello scorso anno. Ora, il profumo di pane torna nella zona grazie a due nuovi panificatori, Xhoana e Adriatik, che hanno riaperto un forno nel centro del paese.
Gambettola (Cesena), 12 maggio 2026 – A Gambettola, 11mila abitanti, dei quattro forni non era rimasto più nessuno in attività: l’ultimo a chiudere era stato il forno Pasolini nel dicembre scorso. Adesso, a far ritornare il profumo del pane appena sfornato ci penseranno due coniugi albanesi, residenti da molti anni in Romagna: Xhoana e Adriatik tra pochi giorni apriranno il loro panificio in via De Gasperi. Va specificato che non sono nuovi del mestiere perché Adriatik Barjami, 53 anni, cittadino italiano da 25 anni, ha svolto per 33 anni l’aiutante fornaio presso il panificio Pan di Genestret i Paolo e Annamaria Stocchi, in via Cremona a Cesenatico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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