Paese senza forni il profumo di pane torna con Xhoana e Adriatik

A Gambettola, cittadina di circa 11.000 abitanti, non sono più attivi forni da diversi mesi. L’ultimo a chiudere è stato il forno Pasolini, che ha cessato l’attività a dicembre dello scorso anno. Ora, il profumo di pane torna nella zona grazie a due nuovi panificatori, Xhoana e Adriatik, che hanno riaperto un forno nel centro del paese.

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