Martedì 12 maggio 2026 alle ore 21:30 si giocherà la sfida tra Osasuna e Atletico Madrid, valida per la 36ª giornata della Liga spagnola. La partita si svolgerà a Pamplona e vedrà le formazioni ufficiali e le quote di mercato, con l’Atletico Madrid che si presenta con molte assenze tra le fila. Questo incontro rappresenta uno degli ultimi incontri in programma questa stagione, che si concluderà con tre partite infrasettimanali.

La Liga spagnola è pronta a vivere l’ultimo infrasettimanale dell’anno, turno di campionato molto importante, il numero 36: si comincia con tre partite il martedì, una delle quali vedrà protagoniste l’Osasuna e l’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno subito una doppia batosta in poche settimane: hanno perso la finale di Copa del Rey e non sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Osasuna-Atletico Madrid (martedì 12 maggio 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Colchoneros con molte assenze a Pamplona

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