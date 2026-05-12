Oristano | vaccino HPV gratuito per i giovani fino a 30 anni

A Oristano, è stato annunciato che il vaccino contro il papillomavirus umano (HPV) sarà offerto gratuitamente ai giovani fino a 30 anni. Sono circa 20.700 i ragazzi e le ragazze che potranno usufruirne. Per accedere agli ambulatori, non sarà necessario prenotare in anticipo; basterà presentarsi direttamente presso le strutture sanitarie. La campagna mira a coinvolgere questa fascia di età per favorire la prevenzione.

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? Domande chiave Chi sono i 20.743 giovani che possono accedere alla gratuità?. Come si accede agli ambulatori senza dover prenotare prima?. Perché il vaccino nonavalente è fondamentale anche per i maschi?. Quali tumori si possono prevenire con questa nuova campagna?.? In Breve Target di 20.743 persone nate tra il 1996 e il 2013.. Accesso diretto via Carducci 35 ogni mercoledì dalle 14:30 alle 17:30.. In Italia si registrano oltre 7.000 nuovi casi e 3.000 decessi annui.. Contatto telefonico 0783 317704 attivo lunedì-venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e 15:00-17:30.. Da mercoledì 13 maggio 2026, la campagna vaccinale contro l’HPV si estende a tutti i giovani tra i 13 e i 30 anni presso gli ambulatori della Asl di Oristano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oristano: vaccino HPV gratuito per i giovani fino a 30 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Papilloma virus, svolta nel Lazio: il vaccino anti-Hpv sarà gratuito per le donne fino ai 30 anniDal consiglio regionale via libera alla mozione presentata da Orlando Tripodi (Forza Italia).