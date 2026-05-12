Narni Lorenzo Lucarelli e Michele Francioli | Una bellissima edizione della Corsa all’Anello
Due organizzatori hanno commentato positivamente l’ultima edizione della Corsa all’Anello, sottolineando come la manifestazione continui a essere un evento di rilievo per Narni e le zone limitrofe. In una dichiarazione congiunta, hanno evidenziato il valore culturale e tradizionale della corsa, senza fornire dettagli specifici su numeri o partecipanti. La manifestazione si è svolta con successo, secondo quanto riferito dagli stessi organizzatori.
"Anche questa edizione della Corsa all’Anello ha dimostrato quanto questa manifestazione rappresenti un patrimonio prezioso per Narni e per tutto il territorio". A parlare è il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli. "In questi giorni la città ha accolto migliaia di visitatori, italiani e stranieri.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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