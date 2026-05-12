Narni Lorenzo Lucarelli e Michele Francioli | Una bellissima edizione della Corsa all’Anello

Due organizzatori hanno commentato positivamente l’ultima edizione della Corsa all’Anello, sottolineando come la manifestazione continui a essere un evento di rilievo per Narni e le zone limitrofe. In una dichiarazione congiunta, hanno evidenziato il valore culturale e tradizionale della corsa, senza fornire dettagli specifici su numeri o partecipanti. La manifestazione si è svolta con successo, secondo quanto riferito dagli stessi organizzatori.

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"Anche questa edizione della Corsa all’Anello ha dimostrato quanto questa manifestazione rappresenti un patrimonio prezioso per Narni e per tutto il territorio". A parlare è il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli. "In questi giorni la città ha accolto migliaia di visitatori, italiani e stranieri.🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Narni, cinquantottesima edizione della Corsa all’Anello: al via alla prevenditaL’appuntamento con la sfida tra i cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria è previsto per domenica 10 maggio (ore 15) al Campo de li... Temi più discussi: Nuovo ospedale Narni-Amelia, Lorenzo Lucarelli spegne le polemiche: Continueremo a lavorare sui fatti, sugli atti e nell’interesse delle comunità; Narni, Lorenzo Lucarelli e Michele Francioli: Una bellissima edizione della Corsa all’Anello; Nuovo ospedale Narni – Amelia, sopralluogo istituzionale a Cammartana; Nuovo ospedale Narni-Amelia, sopralluogo a Cammartana: avanti il progetto tra Regione, Inail, Comuni e Asl. Ospedale Narni-Amelia, sopralluogo in zona. Anche Inail sul posto. Sindaci: «Incontro positivo»Regione, Inail, Comuni e Asl questa mattina in sopralluogo a Cammartana, dove è stata individuata l’area nella quale sorgerà il nuovo ospedale comprensoriale Narni-Amelia. Secondo i sindaci di Narni, ... umbria24.it Narni, Luca Paterni è l'unico a infilare l'anello di 3 centimetri: trionfo rossoblù alla Corsa StoricaIl cavaliere di Fraporta vince l'edizione 2026 in piazza dei Priori. Premiato dal sindaco Lucarelli e dalla presidente Nannini ... corrieredellumbria.it