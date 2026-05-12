Morta la moglie dell' affiliato ai Casalesi | fissati i funerali

È stata fissata la data dei funerali di Maria Giovanna De Luca, deceduta all’età di 53 anni. La donna era moglie di Gennaro Goglia, affiliato al clan dei Casalesi, e sorella di Raffaele De Luca. Tra i parenti ci sono anche Saverio Fontana, suo cognato e anch’egli legato al medesimo clan. La notizia della sua morte è stata resa pubblica nelle ultime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui