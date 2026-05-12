Morta la moglie dell' affiliato ai Casalesi | fissati i funerali

Da casertanews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata fissata la data dei funerali di Maria Giovanna De Luca, deceduta all’età di 53 anni. La donna era moglie di Gennaro Goglia, affiliato al clan dei Casalesi, e sorella di Raffaele De Luca. Tra i parenti ci sono anche Saverio Fontana, suo cognato e anch’egli legato al medesimo clan. La notizia della sua morte è stata resa pubblica nelle ultime ore.

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Si è spenta all'età di 53 anni Maria Giovanna De Luca, moglie di Gennaro Goglia, sorella di Raffaele De Luca, cognata di Saverio Fontana, tutti affiliati al clan del Casalesi fazione Zagaria.La donna lottava contro un male incurabile che purtoppo ha avuto la peggio. E' deceduta in una presidio.🔗 Leggi su Casertanews.it

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