Montpellier ville réelle ville imaginaire | i dipinti di Cindy Soula in mostra a Palermo
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L'artista francese Cindy Soula esporrà dipinti della sua serie Montpellier ville réelle, ville imaginaire, al Palazzo Cefalà a Palermo, dal 15 maggio al 19 giugno 2026. Questa mostra si terrà nell'ambito delle celebrazioni per il decimo anniversario del gemellaggio tra il Comune di Palermo e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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