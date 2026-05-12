Montpellier ville réelle ville imaginaire | i dipinti di Cindy Soula in mostra a Palermo

L'artista francese Cindy Soula esporrà dipinti della sua serie Montpellier ville réelle, ville imaginaire, al Palazzo Cefalà a Palermo, dal 15 maggio al 19 giugno 2026. Questa mostra si terrà nell'ambito delle celebrazioni per il decimo anniversario del gemellaggio tra il Comune di Palermo e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

I rapporti di Epstein con Palermo: dai voli alle ville di lusso, l’ombra del finanziere pedofilo sul capoluogo sicilianoQuale rapporto può aver avuto Jeffrey Epstein con Palermo? E soprattutto: perché il capoluogo siciliano affiora, sia pure tra mille cautele, nei...

Leggi anche: Conviene A.p.c. Trench ‘mac Ville’?