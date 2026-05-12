Mobilità docenti 2026 prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti AGGIORNATO

Gli Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti aggiornati relativi alla mobilità dei docenti per il 2026, includendo gli organici e i posti disponibili per i trasferimenti. Questi documenti forniscono dati precisi sui posti disponibili in diverse regioni e sui criteri di assegnazione. La pubblicazione rappresenta un passaggio importante per gli insegnanti interessati a pianificare il proprio percorso di trasferimento o eventuali domande di mobilità.

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Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti degli organici e gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2026-2027. L'articolo Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti. AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Argomenti più discussi: Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti. [AGGIORNATO]; Mobilità Docenti 2026, POSTI DISPONIBILI per i trasferimenti. Gli esiti verranno pubblicati il 29 Maggio. Ecco gli AVVISI degli Uffici Scolastici Regionali (IN AGGIORNAMENTO); Mobilità scuola 2026: quanti posti disponibili presso le scuole?; Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali [AGGIORNATO]. Mobilità docenti 2026, prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti. [AGGIORNATO]Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili per mobilità docenti per 2026-2027. orizzontescuola.it