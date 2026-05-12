Metti Orizzonte Scuola tra le fonti preferite di Google | più contenuti su scuola e istruzione

Da orizzontescuola.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno, studenti, insegnanti, genitori e personale scolastico cercano informazioni aggiornate su tematiche legate alla scuola, ai concorsi, alle graduatorie e alla didattica. Tra le fonti più consultate su Google si trova Orizzonte Scuola, che ha visto un aumento dei contenuti relativi a questi argomenti. La piattaforma si conferma come punto di riferimento per chi cerca notizie e approfondimenti sul mondo dell’istruzione.

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