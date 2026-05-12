Metrotranvia Milano-Seregno | Non solo mancano i soldi ma non stati ordinati neppure i tram

La metrotranvia Milano-Seregno si trova ad affrontare un nuovo ostacolo, oltre alla mancanza di 120 milioni di euro necessari per completare i lavori. Recentemente è stato reso noto che, oltre ai problemi di finanziamento, non sono stati ordinati i tram necessari per proseguire la progettazione e l’attuazione del progetto. Questa situazione ha generato preoccupazione tra le autorità e gli operatori coinvolti nel settore dei trasporti pubblici.

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Dopo la doccia fredda per la mancanza di 120 milioni di euro per terminare l’opera, la metrotranvia Milano-Seregno deve affrontare un altro problema. Mancano i mezzi, o meglio ad oggi non sarebbero ancora stati ordinati tram.A denunciare il problema è il consigliere comunale di Desio Andrea Villa.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Metrotranvia Milano-Seregno, lavori a rischio stop: mancano 120 milioni Argomenti più discussi: La metrotranvia Milano-Seregno a rischio, mancano anche i 18 mezzi: Nessuno li ha ordinati; Alessia Villa (Fratelli d’Italia): Metrotranvia Milano-Seregno, la Brianza non può essere tagliata fuori; Metrotranvia in Brianza, Nova: accorciare la linea? Idea da cancellare; Metrotranvia Milano-Seregno, Nova fa muro: Nessun taglio al progetto. #cittametropolitanadimilano - Results on X | Live Posts & Updates x.com Il vostro programma per Milano per i prossimi anni - reddit.com reddit Metrotranvia Milano-Seregno: Non solo mancano i soldi, ma non stati ordinati neppure i tramLa denuncia del consigliere comunale di Desio Andrea Villa (Lega) che ricorda: Non tutti hanno voluto quest'opera ... monzatoday.it