Il presidente della Repubblica ha espresso rammarico per l’esclusione della nazionale italiana dai prossimi mondiali. Durante un discorso, ha evidenziato che la squadra partecipa a competizioni di rilievo, ma sottolinea come queste si svolgano all’interno dei confini nazionali. La sua dichiarazione si concentra sulla delusione legata all’assenza dell’Italia dalla principale competizione calcistica internazionale.

“Concludo con una nota che non posso evitare: non posso non esprimere un sentimento di rammarico per il fatto che il nostro calcio gioca trofei importanti, ma dentro i confini nazionali. Chi ha la mia età ha avuto il privilegio di aver visto mondiali e europei, ma oggi attraversa una pausa insolitamente e inspiegabilmente lunga. La partita di domani può dare il segno di una fase di ripresa e riavvio del nostro calcio. Lo spettacolo servirà a molti, soprattutto ai più giovani, di innamorarsi sempre più del calcio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia di calcio Freccia Rossa 20252026.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Italia: strategie per risollevare il calcio dopo un’altra esclusione dai Mondiali.

Saviano accusa il calcio italiano: “Stadi degradati e corruzione dietro l’esclusione dai Mondiali”Roberto Saviano punta il dito contro l’Italia fuori dai Mondiali: stadi fatiscenti trasformati in luoghi di spaccio, società corrotte e gestione del...

Si parla di: Mattarella, rammarico per esclusione dai mondiali, riavviare una fase di ripresa; Lazio e Inter da Mattarella che ammette: Rammarico per esclusione dai Mondiali.

Mattarella, rammarico per esclusione dai mondiali, riavviare una fase di ripresa(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Concludo con una nota che non posso evitare: non posso non esprimere un sentimento di rammarico per il fatto che il nostro calcio gioca trofei importanti, ma dentro i confini ... gazzettadiparma.it