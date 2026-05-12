Mangia la pizza e usa lo scivolo per bimbi come cestino

A Santa Teresa di Riva, alcuni cittadini hanno lasciato un cartone con pizza appena mangiata sullo scivolo di una zona dedicata ai bambini, che si trova in uno spazio pubblico. La scena ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori, che hanno segnalato l’episodio alle autorità. Questa azione ha sollevato preoccupazioni riguardo al rispetto degli spazi pubblici e delle aree di gioco dedicate ai più piccoli.

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Mancanza di rispetto per gli spazi pubblici e per le aree dedicate al divertimento dei più piccoli. A Santa Teresa di Riva c'è chi ha deciso di utilizzare uno scivolo per bambini come pattumiera, lasciando un cartone che conteneva la pizza appena consumata.Un gesto vergognoso che però non è.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pizza Pizza Margherita - Canzoncina per bambini Notizie correlate Leggi anche: Lo scivolo più lungo e alto del mondo è a Londra: adrenalina pura sull’ArcelorMittal Orbit Lupo mangia 18 pecore, dibattito italiano mangia completamente il senso della realtàPanico in Valdarno dopo che un lupo ha fatto il suo lavoro di lupo, scatenando una reazione a catena che ha portato alla scomparsa immediata del buon... Argomenti più discussi: Cosa si mangia agli Internazionali di tennis di Roma 2026: street food, catering, chef e ristoranti; Per un flâneur affamato | Trenta cose da fare (e mangiare) nel quartiere Aligre di Parigi; Pizza e birra: a Milano una serata speciale per riscoprire il piacere di stare insieme; Pizza, che passione! Ma serve un prestito per mangiarla. No ragazzi io da piccola più avevo una percezione dell’Italia tutta mia per cui dicevo a mia madre per quale motivo andavamo tutti i weekend a Milano dai nonni ma mai a Napoli a mangiare la pizza visto che Napoli è più vicina (abito vicino a Monza) x.com A BUSSOLENO LA DEGUSTAZIONE DI MANGIA MANGIA PIZZA LOVERS: UN’EMOZIONE DA VIVEREBUSSOLENO - Mangia Mangia ha deciso di riscrivere le regole della convivialità, perché per loro qui non nascono semplici pizze, ma vere e proprie emozioni. Il segreto? Non è solo una ricetta, è un rac ... valsusaoggi.it