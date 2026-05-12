Nel mondo dello sport si registra un grave lutto con la scomparsa di un giocatore di basket di 29 anni appartenente ai Memphis Grizzlies. Il club ha comunicato la perdita del cestista canadese, che aveva disputato sette stagioni nella NBA. La notizia ha colpito la squadra, lasciando tutti senza parole. La morte improvvisa ha suscitato reazioni di shock tra i compagni e i tifosi.

Il mondo del basket americano è sotto shock per la morte di Brandon Clarke. Il club dei Memphis Grizzlies ha annunciato la scomparsa del cestista canadese, che aveva 29 anni e sette stagioni di esperienza nella NBA. Le cause ufficiali della morte non sono ancora state rese note. Secondo quanto riportato dall’emittente NBC4 Los Angeles, Clarke sarebbe stato trovato senza vita in un’abitazione nella San Fernando Valley. Stando alle prime informazioni diffuse dalle autorità, i vigili del fuoco di Los Angeles sarebbero intervenuti dopo una chiamata al 911 per un’emergenza medica arrivata poco dopo le 17 di lunedì. All’arrivo dei paramedici, però, per il giocatore non ci sarebbe stato nulla da fare.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lutto nel mondo dello sport, il campione muore a 29 anni: squadra sotto shock

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