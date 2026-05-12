Lupus nei bambini | come scoprirlo e le possibili terapie

Il lupus nei bambini può presentarsi con sintomi come febbre inspiegabile, dolori alle articolazioni, stanchezza persistente e un'eruzione cutanea apparsa dopo aver trascorso del tempo al sole. Questi segnali sono generici e possono essere associati ad altre condizioni, rendendo difficile una diagnosi immediata. La diagnosi richiede approfonditi accertamenti medici e test specifici. Le terapie variano in base alla gravità e alle caratteristiche del caso.

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Febbre inspiegabile, dolori alle articolazioni, stanchezza che non passa, un’eruzione sul viso dopo una giornata al sole sono tutti sintomi non specifici ma che possono far sospettare la presenza del lupus. Una malattia, propriamente nota come lupus eritematoso sistemico (LES), che può colpire le donne in gravidanza ma anche i bambini. Ed è proprio del lupus nei bambini che ci vogliamo occupare, anche perché spesso la diagnosi arriva molto tardi (anche dopo un anno) proprio per la difficoltà di riconoscere i sintomi. Cos’è il lupus. Come spiegato in questo studio pubblicato su Frontiers in Immunology, il lupus eritematoso sistemico a esordio...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Lupus nei bambini: come scoprirlo e le possibili terapie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Adhd: il Centro di Priverno amplia le terapie: nuova risposta per bambini e famiglieL'ambulatorio di Priverno dedicato al Disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (Adhd) in età evolutiva amplia le terapie farmacologiche per...