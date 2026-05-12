Le prime pagine di oggi

Da ilpost.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime pagine di oggi riportano notizie su una serie di argomenti di attualità. Tra queste, ci sono aggiornamenti sul diffondersi dell’hantavirus e sulle tensioni tra Iran e Stati Uniti, con discussioni riguardo alle possibilità di una tregua. Queste notizie sono state pubblicate in diversi quotidiani e rappresentano i temi principali di oggi.

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Le preoccupazioni per l'hantavirus, quelle per il futuro della tregua fra Iran e Stati Uniti, l'incontro fra Meloni e Giuli, e gli esuberi di Electrolux Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le preoccupazioni per la diffusione dell’hantavirus, dopo i casi di contagio fra i passeggeri della nave da crociera Hondius, e quelle per la tenuta della tregua fra Iran e Stati Uniti, dopo che la risposta dell’Iran alla proposta statunitense per far terminare la guerra è stata definita inaccettabile dal presidente degli Stati Uniti Trump. Le altre notizie più importanti sulle prime pagine sono la visita che inizia domani...🔗 Leggi su Ilpost.it

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