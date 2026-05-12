Lauro furto in casa di un magistrato | un Airtag conduce all' individuazione

Da avellinotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lauro, in provincia di Avellino, un furto ha coinvolto l’abitazione di un magistrato. I ladri hanno portato via oggetti d’oro e d’argento, una collana e un portadocumenti. L’indagine ha portato all’individuazione dei sospetti grazie all’uso di un Airtag, che ha consentito di tracciare il percorso degli oggetti rubati. La polizia ha arrestato alcuni individui ritenuti responsabili del furto.

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A Lauro, in provincia di Avellino, qualcuno era entrato nell'abitazione di un magistrato. Aveva preso quello che c'era da prendere: oggetti d'oro e d'argento, una collana, un portadocumenti. Cose che appartengono alla vita quotidiana di una persona, non a un'indagine. Almeno, non ancora.Tra gli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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