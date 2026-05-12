Lauro furto in casa di un magistrato | un Airtag conduce all' individuazione

A Lauro, in provincia di Avellino, un furto ha coinvolto l’abitazione di un magistrato. I ladri hanno portato via oggetti d’oro e d’argento, una collana e un portadocumenti. L’indagine ha portato all’individuazione dei sospetti grazie all’uso di un Airtag, che ha consentito di tracciare il percorso degli oggetti rubati. La polizia ha arrestato alcuni individui ritenuti responsabili del furto.

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