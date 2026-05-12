L’Atalanta consolida il 7° posto e guarda al futuro con un pensiero | quanti pesano i punti persi con le piccole

Da bergamonews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta si avvicina alla fine della stagione con il settimo posto ormai quasi certo, mancando solo un punto per la matematica. La squadra si trova a sette punti di distanza dal Como, che occupa il sesto posto. In questa fase, si analizzano soprattutto i punti lasciati per strada contro le squadre di metà classifica, considerando il bilancio complessivo di una stagione che si avvia alla conclusione.

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Il numero 7 come riassunto della stagione. Quello di un 7° posto non ancora acquisito matematicamente – ne manca uno – ma ormai molto vicino, mentre il 6° posto del Como dista 7 punti. Davanti, due giornate contro il Bologna che insegue a -6 (domenica alle ore 18, basta non perdere per cristallizzare la classifica) e Fiorentina (da definire) per chiudere la stagione, facendo le dovute riflessioni su futuro in cui ci potrebbe essere Cristiano Giuntoli e forse non potrebbe esserci Raffaele Palladino. Luca Percassi ha rimandato ogni discorso ai prossimi giorni, a stagione conclusa, dopo queste ultime due partite utili per alzare il bottino di punti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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