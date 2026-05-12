La Ruota della Fortuna cosa è successo nella puntata di ieri? C’entra Samira Lui

Da novella2000.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di ieri, 11 maggio, di “La Ruota della Fortuna” è stata protagonista Samira Lui. La puntata ha visto la partecipazione di questa concorrente, senza ulteriori dettagli sugli esiti o sulle dinamiche specifiche dell’evento. L’articolo pubblicato su Novella 2000 riporta le principali informazioni riguardanti l’episodio e il ruolo di Samira Lui all’interno del programma.

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Cosa è successo nella puntata di ieri, 11 maggio, de La Ruota della Fortuna? Protagonista Samira Lui Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella andata in onda ieri sera, lunedì 11 maggio 2026, de “La Ruota della Fortuna“. Protagonista assoluta, ancora una volta, Samira Lui, che con una battuta ha portato “scompiglio” in studio. Ma ecco che cosa è successo. “La Ruota della Fortuna” continua a ottenere un successo davvero incredibile nell’access prime time, con la sfida a distanza tra Mediaset e Rai che si accende ogni giorno di più. Anche ieri sera, lunedì 11 maggio 2026, Gerry Scotti e Samira Lui hanno intrattenuto il pubblico da casa, con una puntata davvero indimenticabile.🔗 Leggi su Novella2000.it

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