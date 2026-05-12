Victoria Beckham ha stabilito una regola ferrea per i suoi figli, mantenendo un certo controllo sulle loro attività e decisioni. Recentemente, il primogenito ha espresso pubblicamente alcune critiche ai genitori, accusandoli di comportamenti poco trasparenti. La famiglia si trova ora al centro dell’attenzione per questa dinamica, che ha suscitato discussioni sui metodi educativi adottati e sul rapporto tra i membri. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni familiari che coinvolgono anche altri aspetti della vita quotidiana.

Nonostante le ultime vicissitudini con il primogenito Brooklyn, che ha incolpato i genitori di una eccessiva e artefatta esposizione mediatica per spiegare la scelta di allontanarsi dalla famiglia di origine, Victoria e David Beckham condividono delle rigidissime regole di educazione, che proprio la ex Posh Spice ha ha raccontato senza filtri durante il podcast Aspire with Emma Grede. La regola, in casa Beckham, è semplice: ogni sera, alle 18 in punto, tutti a tavola insieme. Un appuntamento fisso che, salvo impegni di lavoro, non salta mai. Beckham ha anche aggiunto che nessun membro della famiglia usa telefoni durante la cena spiegando quanto la comunicazione sia fondamentale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - La regola “tradizionale” che Victoria Beckham ha imposto ai figli

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