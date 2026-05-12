Il 12 maggio 2026, la soap opera turca La forza di una donna ha attirato l’attenzione di un ampio pubblico, trasmettendo un episodio che ha segnato una svolta nella trama. Durante la puntata, una rivelazione di Arif ha sconvolto i personaggi di Enver e Bahar, portando a conseguenze che hanno catturato l’attenzione degli spettatori. La serie, in onda su Canale 5 alle 16, continua a suscitare grande interesse tra i telespettatori italiani.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 12 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che è stata sfiorata una tremenda tragedia nei precedenti episodi. Sempre perfida e instabile mentalmente Sirin era riuscita a convincere il nipote e buttarsi giù dalla finestra. Per fortuna Bahar è arrivata in tempo e ha salvato Doruk, che sarebbe potuto morire a causa dell'ennesimo piano diabolico della riccia. Sirin è riuscita a sfuggire all'ira della sorella scappando, si è poi rifugiata in un hotel.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, 12 maggio 2026: la rivelazione di Arif sconvolge Enver e Bahar

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