Intervista esclusiva a Carlo Conti | Nella pesca serve pazienza come nella vita Con Sal Da Vinci ci siamo sentiti per l’Eurovision spero sia all’altezza del suo cognome
Carlo Conti ha presentato il suo nuovo libro, intitolato “A pesca con il babbo”, pubblicato da De Agostini. L’evento si è svolto prima a Firenze e successivamente l’11 maggio a Roma, presso la Libreria Libraccio. In un’intervista, il conduttore ha parlato della sua esperienza nella pesca, paragonandola alla pazienza richiesta nella vita, e ha menzionato un contatto con Sal Da Vinci riguardo all’Eurovision, auspicando che possa essere all’altezza del suo cognome.
Carlo Conti ha presentato il suo nuovo libro “A pesca con il babbo”, pubblicato da De Agostini, prima a Firenze e poi l’11 maggio a Roma presso Libreria Libraccio. Il volume racconta con tono ironico e autentico il legame tra padre e figlio attraverso la passione condivisa per la pesca, trasformata in una metafora della crescita e della vita quotidiana. Tra attese, silenzi e momenti semplici vissuti insieme, il libro mette al centro il valore del tempo trascorso in famiglia e l’importanza dell’ascolto reciproco. Pensato inizialmente per i più giovani, il racconto riesce però a coinvolgere anche gli adulti grazie a episodi autobiografici, riflessioni sulla genitorialità e richiami al rispetto per l’ambiente.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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