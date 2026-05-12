Intervista esclusiva a Carlo Conti | Nella pesca serve pazienza come nella vita Con Sal Da Vinci ci siamo sentiti per l’Eurovision spero sia all’altezza del suo cognome

Da superguidatv.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti ha presentato il suo nuovo libro, intitolato “A pesca con il babbo”, pubblicato da De Agostini. L’evento si è svolto prima a Firenze e successivamente l’11 maggio a Roma, presso la Libreria Libraccio. In un’intervista, il conduttore ha parlato della sua esperienza nella pesca, paragonandola alla pazienza richiesta nella vita, e ha menzionato un contatto con Sal Da Vinci riguardo all’Eurovision, auspicando che possa essere all’altezza del suo cognome.

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Carlo Conti ha presentato il suo nuovo libro “A pesca con il babbo”, pubblicato da De Agostini, prima a Firenze e poi l’11 maggio a Roma presso Libreria Libraccio. Il volume racconta con tono ironico e autentico il legame tra padre e figlio attraverso la passione condivisa per la pesca, trasformata in una metafora della crescita e della vita quotidiana. Tra attese, silenzi e momenti semplici vissuti insieme, il libro mette al centro il valore del tempo trascorso in famiglia e l’importanza dell’ascolto reciproco. Pensato inizialmente per i più giovani, il racconto riesce però a coinvolgere anche gli adulti grazie a episodi autobiografici, riflessioni sulla genitorialità e richiami al rispetto per l’ambiente.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Intervista esclusiva a Carlo Conti: “Nella pesca serve pazienza come nella vita. Con Sal Da Vinci ci siamo sentiti, per l’Eurovision spero sia all’altezza del suo cognome”
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