Intervista esclusiva a Carlo Conti | Nella pesca serve pazienza come nella vita Con Sal Da Vinci ci siamo sentiti per l’Eurovision spero sia all’altezza del suo cognome

Carlo Conti ha presentato il suo nuovo libro, intitolato “A pesca con il babbo”, pubblicato da De Agostini. L’evento si è svolto prima a Firenze e successivamente l’11 maggio a Roma, presso la Libreria Libraccio. In un’intervista, il conduttore ha parlato della sua esperienza nella pesca, paragonandola alla pazienza richiesta nella vita, e ha menzionato un contatto con Sal Da Vinci riguardo all’Eurovision, auspicando che possa essere all’altezza del suo cognome.

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