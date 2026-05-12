Intanto a Wuhan…

A Wuhan, le autorità hanno avviato indagini riguardo a un incidente che ha coinvolto un ospedale locale. Sono stati sequestrati documenti e registrazioni video per chiarire quanto accaduto. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata, e le autorità hanno dichiarato di lavorare per fare chiarezza sui fatti. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’ordine.

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Intanto, a Wuhan. – La mia vignetta su il Fatto Quotidiano di oggi in edicola ‘Peggio un governo con arabi che il 7 ottobre’: parola di Smotrich. La destra israeliana vuol blindare le elezioni Torno da Cuba con un carico di emozioni: gli Usa stanno spegnendo quel popolo. Non stiamo a guardare! A Gaza anche gli assorbenti sono introvabili. La guerra passa dal corpo delle donne In Israele manca una leader di sinistra come Shulamit Aloni. Che aveva idee molto chiare sull’occupazione Il premier finlandese all’Europa: “È tempo di parlare con la Russia”. Da Merkel a Draghi: la rosa dei possibili mediatori Narges Mohammadi trasferita in ospedale a Teheran dopo gli appelli della famiglia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Intanto, a Wuhan… ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ORIGINE DEL COVID E FINANZIAMENTI A WUHAN: FAUCI RISCHIA L’ARRESTO DOPO L’INCRIMINAZIONE DI MORENS Notizie correlate Leggi anche: Robotaxi in tilt, panico per le strade di Wuhan. E non è un film Intanto Israele e UsaDobbiamo credere che Trump voglia portare la democrazia in Iran quando nel suo Paese la sta minando? Il primo risultato dell’attacco all’Iran? La...