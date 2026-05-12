Imparare con l’Amata Brancaleone Le nostre voci in un calendario

Un appuntamento ricorre ogni anno, coinvolgendo giovani e adulti in una rievocazione storica. Durante l’evento, le voci dei partecipanti si intrecciano in un calendario di incontri e attività, creando un senso di continuità e tradizione. La manifestazione si svolge in un’atmosfera caratterizzata da costumi d’epoca e momenti di condivisione tra coloro che desiderano rivivere il passato. La partecipazione è aperta a chiunque voglia prendere parte a questa esperienza.

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Care ragazze e cari ragazzi, chi di voi ha partecipato alla rievocazione storica che si tiene ogni anno a settembre alla Rocca Brancaleone? Ebbene, questa manifestazione è curata dall’associazione di promozione sociale Amata Brancaleone che coopera con il Comune di Ravenna attraverso il Patto di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, contribuendo alla valorizzazione artistica e culturale della Rocca Brancaleone, uno dei luoghi più amati della nostra città. Noi, della scuola media ’Dante Alighieri’ di Lido Adriano, abbiamo aderito da qualche anno ai concorsi che questa associazione promuove per avvicinarci ai temi della cittadinanza attiva e della cura dei beni comuni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imparare con l’Amata Brancaleone. Le nostre voci in un calendario ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cloris Brosca e Antonio Prisco: “Dobbiamo imparare a difendere i nostri diritti e le nostre conquiste di civiltà”Dal 19 al 22 marzo 2026 presso il Teatro ‘Cometa off’ di Roma in via Luca della Robbia 47, nel cuore del quartiere Testaccio, andrà in scena...