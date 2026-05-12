Durante la sedicesima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2026, prevista per martedì 12 maggio, è stato annunciato il nome del terzo finalista del reality. La puntata si svolgerà con diverse sorprese e momenti di tensione tra i concorrenti, mentre l’attenzione si concentra sulla corsa alla finale e sulla scelta dei partecipanti che avanzeranno nella competizione. Il programma prosegue con un grande interesse da parte del pubblico e degli appassionati del genere.

Il Grande Fratello Vip 2026 entra nel vivo della sua fase cruciale con la sedicesima puntata in diretta prevista per martedì 12 maggio. La tensione all’interno della casa più spiata d’Italia è ormai palpabile poiché il cerchio si stringe attorno ai protagonisti rimasti in gara. Dopo l’elezione di Antonella Elia e Alessandra Mussolini come prime due finaliste ufficiali, l’attenzione del pubblico e dei media è tutta rivolta alla nomina del terzo concorrente che si assicurerà un posto per l’atto conclusivo del 19 maggio. La serata si preannuncia ricca di colpi di scena sotto la guida di Ilary Blasi, pronta a svelare il verdetto definitivo di un televoto che vede scontrarsi nomi di grande peso mediatico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Il terzo finalista”. Sorpresa al Grande Fratello Vip, il nome bomba viene fuori così

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