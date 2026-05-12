Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi si attesta a 0,103 euro per kilowattora, aggiornato al 12 maggio 2026. L’andamento e le variazioni orarie del prezzo sono state registrate in questa giornata. Questo dato rappresenta l’indicatore principale del costo dell’energia elettrica nel mercato nazionale. La cifra viene comunicata quotidianamente e riflette le fluttuazioni del mercato energetico in tempo reale.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 12 Maggio 2026 si attesta a 0,103 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 11 Maggio 2026, si osserva una significativa variabilità oraria: il prezzo minimo registrato è stato di 0,030 €kWh alle ore 14, mentre il massimo ha raggiunto 0,163 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche della giornata sono risultate essere quelle centrali (13:00-15:00), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale (dalle 20:00 alle 23:00), riflettendo la tipica dinamica della domanda serale. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Silver Dealers FIGHT TO RAISE PRICES, you’re screwed!

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Uhm, mi sa che oggi è utile ribadire l’ovvio. x.com

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