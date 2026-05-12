Il 13 maggio 2026, a Milano, Cesare si presenta nuovamente in città, mentre le relazioni tra i personaggi principali si complicano. Marta riceve una proposta di lavoro che potrebbe portarla lontano, e Mirella prende una decisione significativa riguardo a Michelino, mentre si manifestano tensioni e cambiamenti tra i protagonisti.

Cesare riappare a Milano ma le cose non sono più come prima. Marta, invece, ha una proposta di lavoro che potrebbe allontanarla dalla città e Mirella prende una decisione importante per Michelino. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Al Paradiso delle Signore basta poco per rimettere tutto in discussione: un ritorno, una scelta difficile, un equilibrio che si spezza. Nella puntata in onda mercoledì 13 maggio su Rai 1 alle ore 16.00, al centro c'è soprattutto Mirella, alle prese con un nodo emotivo tutt'altro che semplice. Tra il bisogno di proteggere Michelino e la presenza ingombrante di Luigi, la sua storia si intreccia con gli altri sviluppi, soprattutto quello che coinvolge Marta.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 maggio 2026: Mirella in crisi, Marta riceve una proposta

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