Il Paradiso delle Signore anticipazioni 12 maggio 2026 | Mirella in difficoltà Cesare decide di…

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore trasmesso martedì 12 maggio 2026, Mirella si trova in una situazione complicata, mentre Cesare prende una decisione importante. La puntata, che va in onda alle 16, mostra le vicende dei personaggi principali in un momento di tensione. I protagonisti affrontano alcune scelte che potrebbero cambiare il loro percorso nei prossimi episodi, con sviluppi che coinvolgono anche altri personaggi della soap.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 12 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Con il supporto di Johnny la Cipriani, anche a causa del senso di colpa che prova, vuole ritrovare Cesare. Irene accoglierà l'idea di Rebecca, quella di lanciare un appello in radio sulla scomparsa di Cesare. Mirella intanto sta cercando di accettare il fatto che il padre di Michelino sia tornato. Per lei non è semplice, ma deciderà di non allontanarlo di nuovo per dare al figlio l'opportunità di avere anche un padre.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Dalle 16:10 - 16:55 su @RaiUno @ParadisoSignore con le Bellissime #VanessaGravina #NicolettaDiBisceglie @farnesiroberto @PietroMasotti @FilippoScarafia @MirkoLorusso3 @SMontedoroOFC ci aspettano su @RaiUno #IlParadisoDelleSignore NON M x.com

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