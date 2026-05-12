Negli Stati Uniti, un segretario ai Trasporti ha deciso di partecipare a un reality lungo le strade del paese insieme alla moglie e ai loro nove figli, con la partecipazione di sponsor come Boeing, Shell e Toyota. La scelta ha attirato diverse critiche, sollevando discussioni tra l’opinione pubblica e i media. La produzione televisiva è stata annunciata come un evento speciale per celebrare il 250esimo anniversario degli Stati Uniti.

Fa discutere negli Usa la decisione di Sean Duffy, segretario ai Trasporti americano, di realizzare un reality per celebrare il 250esimo anniversario degli Stati Uniti. “ The Great American Road Trip “, questo il titolo, andrà in onda su Youtube con cinque episodi e seguirà il segretario mentre attraversa il Paese insieme a sua moglie, la conduttrice di Fox News Rachel Campos-Duffy, e ai loro nove figli. “Amare l’America significa vedere l’America. È più di un semplice viaggio on the road, è un’esperienza civica. È uno dei modi più efficaci per comprendere questo luogo vasto, splendido e complesso che chiamiamo casa”, afferma Duffy nel trailer dello show girato negli ultimi sette mesi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ministro dei Trasporti Usa si fa il reality on the road con moglie e 9 figli: sponsor Boeing, Shell e Toyota, scoppia la polemica

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