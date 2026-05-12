Un collegamento tra la Romagna e la diplomazia emerge attraverso le parole di Patuelli, che ricorda Silvestrini, il cardinale originario di Brisighella. Si traccia un percorso che va dalle rivolte costituzionali del 1848 alla firma del Concordato di Villa Madama nel 1984, evidenziando un filo che unisce eventi storici e figure religiose legate a questa regione.

C’è un filo rosso che lega le turbolenze costituzionali del 1848 alla firma del nuovo Concordato di Villa Madama nel 1984. Un filo che passa per l’acutezza intellettuale di un giovane laureato dell’Università di Bologna destinato a diventare uno dei protagonisti della diplomazia vaticana: Achille.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Temi più discussi: Il legame tra Romagna e diplomazia: Patuelli ricorda Silvestrini, il Cardinale che veniva da Brisighella; Dalla memoria all’azione, dalle emergenze ai legami: la nuova sfida della Croce Rossa Italiana della Bassa Romagna per il territorio e il sociale; La Regione Emilia-Romagna aderisce all’Associazione Europea delle Vie Francigene; Inaugurato nuovo spazio Auser alla Casa della Comunità di Conselice.

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