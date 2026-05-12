Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse per l’outdoor living, con un aumento di arredi e soluzioni pensate per il giardino e gli spazi esterni. Questo cambiamento ha portato a una maggiore attenzione verso prodotti accessibili e pratici, ideali per godersi l’estate all’aperto. La tendenza si è diffusa in diverse regioni, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio interessato a migliorare gli ambienti esterni delle proprie case.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Bari, 12 Maggio 2026. Negli ultimi anni, il concetto di abitare ha subito una trasformazione entusiasmante, cancellando in modo netto i vecchi confini tra l’interno e l’esterno delle nostre abitazioni. Quello che un tempo era considerato un semplice spazio verde da mantenere con una periodica e faticosa cura del giardino, oggi si è evoluto in un vero e proprio ambiente domestico da vivere con gioia nella quotidianità. Questa rivoluzione culturale ha consacrato l’outdoor living come una delle tendenze più forti, affascinanti e in rapida crescita nel panorama dell’arredamento contemporaneo. Le analisi di mercato e i dati sui consumi parlano chiaro: gli italiani stanno investendo sempre più passione e risorse nell’allestimento dei propri spazi all’aperto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il boom dell’outdoor living tra arredo giardino accessibile e soluzioni per l’estate

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Il boom dell'outdoor living tra arredo giardino accessibile e soluzioni per l'estateBari, 12 Maggio 2026. Negli ultimi anni, il concetto di abitare ha subito una trasformazione entusiasmante, cancellando in modo netto i vecchi confini tra l'interno e l'esterno delle nostre abitazioni ... adnkronos.com