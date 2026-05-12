È possibile vivere un’esperienza di guida simile a quella delle auto da rally raid e Dakar grazie al Sandriders Experience Tour, che permette di salire a bordo di una Dacia Sandrider. Questa vettura, che riproduce esteticamente le caratteristiche delle auto da corsa, nasconde dentro di sé una tecnologia che integra un simulatore di guida. La maquette in scala 1:1 offre l’opportunità di provare sensazioni di guida senza dover affrontare le competizioni vere.

Esteticamente è identica all’auto che corre nei rally raid e alla Dakar, ma sotto la carrozzeria non c’è la meccanica estrema del buggy da competizione: questa Dacia Sandrider è una maquette in scala 1:1 che integra un simulatore di guida. Nonostante ciò, anche stavolta l’equipaggio non cambia: Sébastien Loeb ed Édouard Boulanger si alternano al volante per mettersi alla prova. Li abbiamo incontrati in occasione della presentazione del Dacia Sandriders Experience Tour, l’evento itinerante che coinvolge la rete di concessionari italiani del marchio e permette al pubblico di provare il simulatore, sentirsi per qualche minuto come un pilota.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guidare la Dacia della Dakar, si può col Sandriders Experience Tour

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Dacia Sandrider Experience, tutte le emozioni della Dakar. Un progetto itinerante made in ItalyPortare la Dakar fuori dal deserto e dentro le città, parlando il linguaggio dei più giovani.

Al via la Dacia Sandrider Experience, quando la Dakar incontra i Videogame(Adnkronos) – E' un progetto concepito e realizzato integralmente in Italia, la Dacia Sandrider Experience, una iniziativa che ha l'obiettivo di...

Argomenti più discussi: Svelata la Dakar 2027: 13 tappe tra timori geopolitici e la novità assistenza in stile pit stop F1; Nuova Dacia Spring, cugina della Twingo ma con uno stile diverso; Dakar 2027, svelato il percorso: 13 tappe in Arabia Saudita e una nuova assistenza stile F1; Dakar 2027, ufficiale il percorso: 8390 km nel deserto saudita.

Dacia rilancia, quattro Sandrider al via della Dakar 2026 per sfidare i bigRoma, 24 apr. (Adnkronos) - Il magnifico rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, ha portato a termine una missione strategica negli Stati Uniti in occasione della presentazione ... ilfattoquotidiano.it